17 июня, 07:22
ПМЭФ

Мурашко заявил, что регионы ведут набор психологов в поликлиники для работы с населением

По словам главы Минздрава, полностью укомплектовать учреждения специалистами к назначенному сроку может не получиться, однако работа будет продолжаться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Регионы России начали набирать медицинских психологов в поликлиники для того, чтобы с 1 июля начать принимать граждан. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"С 1 июля у нас вступает в действие приказ о порядке оказания этой помощи, в котором впервые появляется [должность] медицинский психолог. Мы еженедельно заслушиваем регионы по готовности. Понятно, что одномоментно такое количество квалифицированных специалистов набрать достаточно сложно, поэтому сейчас регионы, и мы от них это требуем, уже начали принимать специалистов", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Мурашко отмечал, что обращаться к таким психологам смогут в том числе участники специальной военной операции. "Мы прорабатываем сегодня еще и определенные технологические решения, в частности помощь в работе с этой категорией пациентов. С детьми мы уже апробировали технологию тестирования, которую использовали при проведении осмотров в новых субъектах РФ. Были разработаны специальные тесты, которые использовались при профилактических осмотрах", - рассказал министр.

Он также уточнил, что полностью укомплектовать медучреждения специалистами к назначенному сроку может не получиться, однако работа будет продолжаться. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПМЭФ
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