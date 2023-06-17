Мурашко заявил, что регионы ведут набор психологов в поликлиники для работы с населением

По словам главы Минздрава, полностью укомплектовать учреждения специалистами к назначенному сроку может не получиться, однако работа будет продолжаться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Регионы России начали набирать медицинских психологов в поликлиники для того, чтобы с 1 июля начать принимать граждан. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"С 1 июля у нас вступает в действие приказ о порядке оказания этой помощи, в котором впервые появляется [должность] медицинский психолог. Мы еженедельно заслушиваем регионы по готовности. Понятно, что одномоментно такое количество квалифицированных специалистов набрать достаточно сложно, поэтому сейчас регионы, и мы от них это требуем, уже начали принимать специалистов", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Мурашко отмечал, что обращаться к таким психологам смогут в том числе участники специальной военной операции. "Мы прорабатываем сегодня еще и определенные технологические решения, в частности помощь в работе с этой категорией пациентов. С детьми мы уже апробировали технологию тестирования, которую использовали при проведении осмотров в новых субъектах РФ. Были разработаны специальные тесты, которые использовались при профилактических осмотрах", - рассказал министр.

Он также уточнил, что полностью укомплектовать медучреждения специалистами к назначенному сроку может не получиться, однако работа будет продолжаться.