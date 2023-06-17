Врач из ДНР разработала проект мобильного приложения для контроля за женским здоровьем

Проект выиграл конкурс "Женщины за здоровое общество"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Акушер-гинеколог из Донецка Елена Мумрова стала одной из победительниц всероссийского конкурса социальных проектов "Женщины за здоровое общество", организованного при поддержке совета Евразийского женского форума. Жительница ДНР подготовила проект мобильного приложения WomanWell 365 - "Забота о себе каждый день", которое поможет женщинам следить за своим здоровьем.

Награды победителям конкурса вручили накануне на Петербургском международном экономическом форуме председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Из более чем 400 заявок в финал прошли всего 22 проекта, а на этапе очной защиты, который прошел на площадке ПМЭФ, жюри отобрало девять лучших работ - по одной в каждой из пяти основных и четырех дополнительных номинаций.

В беседе с корреспондентом ТАСС Елена Мумрова рассказала о своем участии в конкурсе и разработанном ею проекте приложения. Оно, объясняет врач, призвано исключить случаи, когда женщина годами не посещает гинеколога и с запозданием обнаруживает у себя тяжелые болезни, такие как рак репродуктивных органов, молочной железы.

"Прежде всего приложение содержит модуль, который будет рассчитывать группу риска. Например, женщины, у родственников которых, особенно по женской линии, есть указание на онкологические заболевания, требуют более тщательного профилактического осмотра у гинеколога. Также в приложении будут опросники для выявления отклонений от нормы. Если углубиться в эту тему, то, например, 70% девочек на этапе становления менструальной функции страдают аномальными маточными кровотечениями, но считают это нормой - потому что у мамы так было, у подруги было то же самое и так далее. А на самом деле это состояние, которое требует коррекции именно в юном возрасте. Иначе, если все это продолжается, женщина входит в репродуктивный период с патологией, которая уже четко установилась в организме", - отмечает Мумрова.

Важное отличие приложения - в том, что по замыслу оно должно быть интегрировано в систему учреждений здравоохранения. "То есть через него можно будет сразу записаться к врачу на консультацию. Более того, приложение будет составлять индивидуальный план визитов к врачу и напоминать, что пора, например, сделать маммографию, пройти цитологический скрининг и так далее. На самом деле через такие регулярные действия и прививается культура заботы о своем здоровье", - рассказывает акушер-гинеколог.

Теперь перед ней стоит задача реализовать проект технически. В поиске специалистов врач из Донецка рассчитывает на помощь движения "Женщины за здоровое общество" и совета Евразийского женского форума. "Победителям конкурса пообещали информационную и консультативную поддержку. Как один из вариантов - можно будет подать заявку на президентский грант и на привлеченные средства разработать саму программу. С распространением, я думаю, не должно возникнуть проблем - через медицинское сообщество и женские группы в соцсетях о приложении многие узнают довольно быстро", - говорит Мумрова.

О движении

Проект "Женщины за здоровое общество" был запущен в 2021 году и презентован на полях ПМЭФ выпускницами программы "Женщина-лидер", которую инициировали Мастерская управления "Сенеж" (образовательное подразделение АНО "Россия - страна возможностей") и совет Евразийского женского форума. Движение призвано объединить женщин - амбассадоров здорового образа жизни и помочь им в реализации социальных проектов, став платформой для коммуникации, взаимопомощи, обмена знаниями и опытом. Участницы сообщества могут представить свои инициативы широкой аудитории, организовать онлайн-встречи и мастер-классы, принять участие в образовательных мероприятиях. Встречи движения проходят на полях крупнейших деловых мероприятий и на площадках различного уровня в регионах России.

В 2021-2022 годах платформа впервые провела всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов с высоким потенциалом масштабирования в различных субъектах РФ. Работы конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят более 20 представителей федеральных учреждений здравоохранения, профильных ведомств и вузов, некоммерческих организаций и общественных движений, в том числе Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы и АНО "Национальные приоритеты". Технический организатор конкурсного отбора - Фонд Росконгресс.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.