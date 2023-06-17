Роскомнадзор сообщил, что в 2023 году утекли в сеть порядка 200 млн записей о россиянах

В 2022 году этот показатель составил 600 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Более 70 утечек персональных данных произошло с начала 2023 года, в сеть попали порядка 200 млн записей о россиянах. Роскомнадзор ведет проверку по факту этих утечек, в субботу сообщил ТАСС замглавы ведомства Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Порядка 75 крупных утечек данных зафиксировано в 2023 году. Мы пока говорим грубыми цифрами, но есть порядка 200 миллионов записей о россиянах, которые утекли в сеть с начала 2023 года. Мы сейчас проводим по ним проверки", - сказал он в кулуарах форума.

Как напомнил Вагнер, в минувшем году в сеть утекли 600 млн записей о россиянах. "В прошлом году было много крупных утечек, зафиксировали порядка 600 млн утекших записей. В этом году пока 200 млн, значит, масштабы становятся меньше", - добавил он.