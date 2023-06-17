Российскую вирусную терапию рака молочной железы прошли 25 пациенток

Заведующий лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Рихтер отметил, что это не вызвало у них негативных последствий и привело к ощутимым положительным эффектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сразу 25 пациенткам с тяжелыми формами рака молочной железы сделали инъекции онколитического вируса на базе осповакцины, что не вызвало у них негативных последствий и привело к ощутимым положительным эффектам. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу заявил заведующий лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) Владимир Рихтер.

"В прошлом году мы начали клинические испытания онколитического вируса для лечения рака молочной железы. В них уже приняли участие 25 пациенток, каждая из которых получила от одной до трех инъекций вируса. Во всех случаях мы не зафиксировали опасных побочных эффектов, а в некоторых случаях мы получили положительные эффекты даже после одной инъекции", - сообщил Рихтер.

Препарат разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром "Вектор" Роспотребнадзора в партнерстве с ООО "Онкостар" (резидент "Сколково"). Проводят клинические испытания в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.

Онколитический вирус был создан на основе инактивированного рекомбинантного вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact. Впервые в мире в противоопухолевый препарат введен ген, синтезирующий белок - убийцу раковых клеток. Целью первой фазы клинических испытаний является оценка безопасности, переносимости и фармакокинетических параметров препарата.