Путин: конкурс "Моя страна - моя Россия" за 20 лет получил широкую поддержку в обществе

Глава государства отметил, что представленные проекты всегда содержательны и интересны

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и организаторов с 20-летием всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", отметив ценность представленных на конкурс проектов в области образования и науки, медицины и высоких технологий, культуры и искусства. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что за прошедшее время ваша инициатива, направленная на вовлечение молодежи в решение актуальных задач развития российских регионов, получила широкую общественную поддержку, помогла юным участникам реализовать себя, внести свой вклад в благоустройство родных городов и поселков, сохранение их самобытного, неповторимого колорита, исторических и культурных традиций, повышение качества жизни земляков", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что проекты, представленные на конкурсе, всегда содержательны и интересны. Они убедительно демонстрируют громадный творческий, созидательный потенциал молодежи, искреннюю заботу юношей и девушек о будущем России, добавил Путин.

Глава государства также пожелал всем участникам успехов в осуществлении планов и замыслов и всего самого доброго.