ФАДН заявило, что в России нет межэтнических конфликтов вопреки "натиску недоброжелателей"

По словам главы агентства Игоря Баринова, уровень общероссийской гражданской идентичности находится "на максимальных показателях за весь период исследования"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Какие-либо межэтнические конфликты в России, вопреки попыткам определенных сил раскачать ситуацию, на сегодняшний день отсутствуют, а уровень общероссийской гражданской идентичности вообще достиг максимальных показателей за все время. Об этом заявил в субботу руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Наши бывшие партнеры <...> пытаются за счет межэтнического и межрелигиозного фактора попробовать раскачать внутриполитическую ситуацию, снизить уровень общественной поддержки специальной военной операции, но, к счастью, мы видим, что та система, которая выстраивалась, сейчас показывает свою жизнеспособность и выдерживает этот очень серьезный, беспардонный, беспринципный, наглый натиск наших недоброжелателей. Нет ни конфликтов, ни каких-то значимых столкновений или проблем на межэтнической почве - наоборот, мы видим, что все социологические показатели, которыми оценивается ситуация в нашей сфере, на достаточно высоком уровне", - сказал Баринов.

Уровень общероссийской гражданской идентичности, отметил он, находится "вообще на максимальных показателях за весь период исследования". Как поясняют в ФАДН, под российской гражданской идентичностью подразумевается осознанное чувство принадлежности к России, ее народу, сопричастности и ответственности за происходящие процессы в стране.

"И это дает нам надежду, что если мы будем продолжать работать в том же ключе, мы пройдем этот очень сложный период для нашей страны <…> и переломный этап для всего мира, мы его пройдем спокойно и, может быть, даже станем еще ближе друг к другу и еще сильнее с точки зрения единства тех народов, которые проживают в нашей стране", - заключил руководитель ФАДН, выступая на сессии "Действовать вместе. Мыслить, как одна страна".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.