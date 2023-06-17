17 июня, 09:01

Минпросвещения заявило, что серебряные медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ

Константин Михальчевский/ РИА Новости
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
© Константин Михальчевский/ РИА Новости

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, такую медаль можно будет получить за 1-2 четверки в аттестате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), Минпросвещения России прорабатывает такую возможность. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

Читайте также
Что известно о Петербургском международном экономическом форуме

"Серебряная медаль - это возможность и хорошая мотивация для ребят, которые стараются учиться и, на мой взгляд, это будет дополнительным стимулом. И сегодня мы прорабатываем возможности дополнительные и баллы к ЕГЭ за серебряные медали. К сентябрю мы эту работу завершим", - сказал он.

По словам министра, ее будут выдавать за 1-2 четверки в аттестате. Ранее Кравцов анонсировал возвращение серебряных медалей в школы с 2023/2024 учебного года.

На федеральном уровне в России с 2014 года серебряная медаль не вручается, однако регионам дано право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся, в том числе и серебряные медали регионального уровня, и награждать ими выпускников. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияЕГЭПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация