Мезенцев заявил, что помощь детям Донбасса не может быть разовой акцией

Госсекретарь Союзного государства считает, что работа по оказанию поддержки должна быть продолжена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Гуманитарная помощь детям Донбасса должна быть системной работой, а не разовой акцией. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Мы для себя определили, что это не может быть разовой акцией, что это работа, которая должна быть продолжена и проводиться в постоянном режиме", - сказал он.

Мезенцев напомнил, что детям Донбасса уже передали автобусы, компьютеры, оборудование для интерактивного обучения. Кроме того, на оздоровлении в Минской области побывали уже 2,1 тыс. детей.

"Так сложились их судьбы, что у части этих ребят нет родителей. И вот те претензии, которые мы слышим, не имеют под собой никаких оснований, потому что все те педагоги, которые сопровождают ребят, имеют доверенности и нотариально заверенные документы на право сопровождения ребят туда и обратно. Ни один ребенок не остался на территории Республики Беларусь. И родители, и опекуны, и педагогические работники самым внимательным образом отнеслись к той задаче, которая была поставлена, - поддержать ребят, дать возможность им передохнуть, отойти от этих переживаний. Представьте, в каком стандарте жизни жили эти ребята, если они в первые дни пребывания на минской земле стояли в очередь душ и бассейн", - сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что "те люди, которые сейчас заняты бесконечным поиском, чем бы укорить белорусов и россиян, наверное, в глубине души понимают, что претензии абсолютно безосновательные".

"Если кто-то может без теплоты и душевного порыва отнестись к ребятам, которые приезжают в Беларусь на отдых и возвращаются обратно в ЛНР и ДНР, - у таких людей нет души и сердца. Политические спекуляции несовместимы с помощью ребятам, которые пережили ужасы обстрелов их родных домов, поселков и городов, где они проживают", - добавил госсекретарь Союзного государства.