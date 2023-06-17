17 июня, 12:11
ПМЭФ

Мезенцев заявил, что помощь детям Донбасса не может быть разовой акцией

Госсекретарь Союзного государства считает, что работа по оказанию поддержки должна быть продолжена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Гуманитарная помощь детям Донбасса должна быть системной работой, а не разовой акцией. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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"Мы для себя определили, что это не может быть разовой акцией, что это работа, которая должна быть продолжена и проводиться в постоянном режиме", - сказал он.

Мезенцев напомнил, что детям Донбасса уже передали автобусы, компьютеры, оборудование для интерактивного обучения. Кроме того, на оздоровлении в Минской области побывали уже 2,1 тыс. детей.

"Так сложились их судьбы, что у части этих ребят нет родителей. И вот те претензии, которые мы слышим, не имеют под собой никаких оснований, потому что все те педагоги, которые сопровождают ребят, имеют доверенности и нотариально заверенные документы на право сопровождения ребят туда и обратно. Ни один ребенок не остался на территории Республики Беларусь. И родители, и опекуны, и педагогические работники самым внимательным образом отнеслись к той задаче, которая была поставлена, - поддержать ребят, дать возможность им передохнуть, отойти от этих переживаний. Представьте, в каком стандарте жизни жили эти ребята, если они в первые дни пребывания на минской земле стояли в очередь душ и бассейн", - сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что "те люди, которые сейчас заняты бесконечным поиском, чем бы укорить белорусов и россиян, наверное, в глубине души понимают, что претензии абсолютно безосновательные".

"Если кто-то может без теплоты и душевного порыва отнестись к ребятам, которые приезжают в Беларусь на отдых и возвращаются обратно в ЛНР и ДНР, - у таких людей нет души и сердца. Политические спекуляции несовместимы с помощью ребятам, которые пережили ужасы обстрелов их родных домов, поселков и городов, где они проживают", - добавил госсекретарь Союзного государства. 

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