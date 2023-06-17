В "Росэнергоатоме" рассказали, как прошел визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа сообщил, что визит прошел в деловой обстановке, никаких инцидентов в период пребывания представителей международной организации на атомной станции не было

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с его гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС прошел в деловой обстановке. Никаких инцидентов в период пребывания представителей международной организации на атомной станции не было, заявил в субботу ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Визит прошел в деловой обстановке, никаких инцидентов в период пребывания миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС не было, - сказал собеседник агентства. - И Рафаэль Гросси, и члены миссии МАГАТЭ, прибывшие с ним, смогли убедиться, что нами предприняты все исчерпывающие меры для обеспечения ядерной безопасности, в том числе в контексте последствий теракта на Каховской ГЭС".

Как подчеркнул Карчаа, прошедший в четверг визит был достаточно продуктивным. Лишь на завершающей стадии его омрачило нарушение режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), что несколько задержало выезд миссии МАГАТЭ с подконтрольной РФ территории Запорожской области.

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг посетила Запорожскую АЭС. Главе международного агентства были продемонстрированы брызгальные бассейны, пруд-охладитель, состояние задвижек (шандор), а также последствия обстрелов территории станции со стороны ВСУ, в том числе на территории Запорожской теплоэлектростанции, являющейся интегрированной частью АЭС.

В ходе пресс-конференции по итогам визита Гросси заявил, что основной целью миссии было оценить ситуацию после разрушения Каховской ГЭС и то, как это повлияло на работу Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ отметил, что руководство Запорожской АЭС приняло в новых условиях необходимые меры для стабилизации ситуации на станции. Он также отметил, что миссия инспекторов МАГАТЭ продолжит работать на Запорожской АЭС.