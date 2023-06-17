В России предложили включить в ОМС помощь по постродовому восстановлению

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов отметил, что одной из причин отказа молодых женщин от решения забеременеть является "неуверенность в ресурсах собственного организма и их способности к восстановлению"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Постородовое восстановление женщин, включая, возможно, пластику и восстановление тонуса мышц, должно быть включено в базовую программу обязательного медицинского страхования в России. Соответствующее обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко направил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов (документ есть в распоряжении ТАСС).

В письме Нилов, возглавляющий думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, указал на то, что одной из причин отказа молодых женщин от решения забеременеть является "неуверенность в ресурсах собственного организма и их способности к восстановлению". "Если к этой проблеме добавляются материальные сложности, она превращается в основной стимул отказа от материнства. Многих пугает высокая вероятность появления негативных последствий и послеродовых осложнений, которые могут не только отразиться на здоровье, но и в значительной степени отрицательно сказаться на внешности", - отмечает депутат.

Нилов напомнил, что сейчас перечень видов медицинской помощи в рамках ОМС "не входят послеродовые восстановительные комплексные процедуры". В частности, речь идет о "восстановлении и коррекции фигуры, возвращения тонуса мышц и тканей посредством курсов лечебной физкультуры, массажей и хирургического вмешательства", восстановления иммунитета, нормализации гормонального фона, комплексном восстановлению организма, пластике и психологической поддержке.

"На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность расширения перечня мер медицинской помощи во время беременности и в послеродовой период, доступных гражданам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования", - написал Нилов, заверив, что депутаты от ЛДПР готовы подготовить необходимые поправки в законодательство. Сам перечень, добавил он, "требует дополнений и уточнений со стороны профессионального медицинского сообщества".