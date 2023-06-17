Путин с катера наблюдал за поднятием в Петербурге флагов РФ, СССР и Российской империи

В Парке 300-летия Петербурга возведели три флагштока высотой 179,5 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в Парке 300-летия Петербурга.

Глава государства прибыл в акваторию Финского залива близ "Лахта центра" на катере. С воды он наблюдал за церемонией. Пояснения по ее ходу российскому лидеру давала заместитель генерального директора компании "Газпром нефть", генеральный директор ООО "Газпром Лахта" Елена Илюхина.

Здесь силами ПАО "Газпром" были возведены три флагштока высотой 179,5 м, которые образовали первый в мире ансамбль флагштоков подобной высоты, построенный на воде. В рамках комплексного благоустройства береговой линии Парка 300-летия Санкт-Петербурга были созданы и сами гидротехнические сооружения (ГТС), защищающие береговую линию от размывания. От каждого из них к берегу протянется пешеходный мостик. Разработка и реализация этого проекта потребовали сложных инженерно-конструкторских решений и инновационных строительных технологий.

В воздух взвились государственный флаг Российской Федерации, флаг Советского Союза и флаг Российской империи. Их появление приурочено к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет флагу СССР и 330 лет триколору Петра Первого. Поднятые стяги примечательны своими огромными размерами: каждое полотнище чуть больше половины футбольного поля - 60 на 40 метров. Каждый флаг весит почти полтонны.

Парк 300-летия Петербурга - самый молодой в городе. Он был заложен в 1995 году для увековечения юбилейной даты - 300 лет со дня основания города. По дереву посадили Анатолий Собчак и будущий президент Владимир Путин.

В настоящее время в рамках проекта благоустройства приморской береговой территории планируется обустроить береговую линию парка, в том числе построить базу водных видов спорта, оборудовать пляж, спортплощадки и прогулочные дорожки. Завершение работ запланировано на I квартал 2025 года.