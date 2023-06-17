Спасатели усилили контроль безопасности на Москве-реке и водоемах из-за жары

В работах задействовали сотрудников 25 поисково-спасательных станций

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Контроль безопасности на Москве-реке и водоемах усилили из-за жары, порядок обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно прогнозу синоптиков, в период до 21 июня включительно максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать +30 градусов. В связи с этим в разы выросло число отдыхающих у воды, поэтому спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов", - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Безопасность в местах отдыха обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Под постоянным контролем - Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, столичные пруды.

Спасатели патрулируют и береговую линию пешим порядком: беседуют с отдыхающими, напоминая им правила безопасности, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

"Просим горожан быть внимательными во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей", - подчеркивается в публикации.