Телеканал ТВ-3 и "Вайт медиа" запускают новый сезон реалити-шоу "Последний герой"

Место проведения, имена ведущего и участников объят позднее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Телеканал ТВ-3 (входит в "Газпром-медиа") приступает к работе над десятым сезоном реалити-шоу "Последний герой" совместно с компанией "Вайт медиа". Об этом сообщил в субботу генеральный продюсер канала Константин Обухов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Последний герой" - любимый проект не только зрителей ТВ-3, но и всей команды канала, и для нас старт съемок сезона - это всегда особенное событие, настоящий праздник. А в этом году на нас лежит еще и дополнительная ответственность, так как новый сезон станет юбилейным. Мы рады, что с нами в одной лодке в этот раз окажутся профессионалы из "Вайт медиа", - сказал он на сессии "Производство оригинальных ТВ-шоу: новое время - новые смыслы" ПМЭФ.

Место проведения нового "Последнего героя", так же как и имена ведущего и участников, будут объявлены позднее.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.