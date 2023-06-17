17 июня, 12:58
Военная операция на Украине

В Херсоне уровень воды в Днепре упал более чем на 4 м

До разрушения Каховской ГЭС показатель не превышал 0,31 м

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Днепре в подконтрольном украинским властям Херсоне упал более чем на 4 м за последние девять дней. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Укргидроэнерго".

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"По состоянию на 17 июня уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" постепенно снижается на 1-3 см в час. В целом с 8 июня уровень воды с 5,68 м снизился более чем на 4,36 м и сейчас составляет 1,30 м", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

До разрушения Каховской ГЭС уровень воды на данной отметке не превышал 0,31 м.

Подконтрольная Киеву Херсонская областная военная администрация с 13 по 19 июня ввела длительный комендантский час в затопленных районах Херсона. Он действует с 15:00 до 12:00 следующего дня. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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