17 июня, 11:32
ПМЭФ

В "Черноголовке" сообщили, что чаще всего гости ПМЭФ пили воду без газа и тоники

При этом волонтеры чаще всего пили колу, холодный зеленый и черный чай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Самыми популярными безалкогольными напитками среди гостей Петербургского экономического форума в 2023 году стали вода без газа, тоники и черный холодный чай. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе поставщика напитков для ПМЭФ - компании "Черноголовка".

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"Наиболее востребованной была вода без газа. Второе место заняли тоники, где самой популярной позицией стал вкус грейпфрут. На третьем месте - черный холодный чай. На четвертой позиции - кола без сахара. Пятое место - "Байкал", - сказали в пресс-службе.

Волонтеры форума чаще всего пили колу, холодный зеленый и черный чай, воду и колу без сахара, рассказали в компании. По данным производителя, всего гости и волонтеры ПМЭФ выпили содержимое почти 300 тыс. штук емкостей с напитками.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияПМЭФ
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