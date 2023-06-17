В Луганске планируют выделить под жилье сиротам два здания

Уполномоченный ЛНР по правам ребенка в республике Инна Швенк пояснила, что здания будут использоваться в качестве общежития

ЛУГАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Два здания в Луганске рассматриваются для выделения в качестве жилища сиротам, достигшим совершеннолетия. Об этом корресонденту ТАСС сообщила уполномоченный ЛНР по правам ребенка в республике Инна Швенк.

"На данный момент ведется работа, направленная на обследование двух зданий, находящихся в Луганске. И по результатам заключения будет разрешен вопрос о пригодности этих зданий к реконструкции и дальнейшему проживанию в них детей-сирот. <…> Предполагается, что эти здания будут использоваться в качестве общежития", - сказала она.

Швенк сообщила, что согласно информации, предоставленной администрациями городов и районов ЛНР в аппарат детского омбудсмена, всего в регионе 747 совершеннолетних детей-сирот претендуют на получение жилья.

6 февраля первый заместитель министра труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой сообщила, что у властей ЛНР восемь лет не было возможности обеспечить жильем сирот, достигших совершеннолетия.