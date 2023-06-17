Володин выразил соболезнования в связи со смертью экс-депутата Госдумы Геннадия Кулика

По словам спикера нижней палаты парламента, политика отличали трудолюбие и профессионализм

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что умершего в субботу экс-депутата Госдумы Геннадия Кулика отличало ответственное отношение к порученному делу и профессионализм.

"Геннадий Васильевич был неординарной личностью, его отличало ответственное отношение к порученному делу, огромное трудолюбие и профессионализм. Геннадий Васильевич всегда отстаивал свою позицию, с его мнением считались и уважали", - сказал Володин, слова которого опубликованы на сайте Госдумы.

Володин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью политика и отметил, что Геннадий Кулик запомнился человеком начитанным, способным поражать своих собеседников глубиной понимания различных проблем.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Васильевича. Пусть светлая память о нем сохранится в наших сердцах", - заключил Володин.

Геннадий Кулик родился 20 января 1935 года в Псковской области. Был избран депутатом Госдумы с первого по седьмой созыв включительно, занимал должность заместителя председателя правительства с сентября 1998 по май 1999 года. В Госдуме восьмого созыва занимал должность советника вице-спикера палаты Алексея Гордеева. Заслуженный экономист РФ, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орденами Почета и двумя "Трудового Красного Знамени", а также орденом Белого Лотоса.