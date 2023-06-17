До 80 тыс. паломников поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Икона останется в храме до 18 июля

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. До 70-80 тыс. паломников поклонились за две недели иконе "Троица" кисти Андрея Рублева в храме Христа Спасителя в Москве, сообщил в субботу ТАСС источник в Московском патриархате.

"К иконе ежедневно подходят 5-6 тыс. человек, все они получают буклеты с молитвой и икону Святой Троицы на память о посещении храма", - сказал собеседник агентства.

"Троицу" 3 июня перевезли в храм Христа Спасителя и установили в специальной капсуле в центре собора. 16 июня в Русской православной церкви сообщили о том, что икона останется в храме еще на месяц - до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского.

На сайте РПЦ отмечается, что Минкультуры России сейчас подготавливает документы, необходимые для передачи святыни, а заявления о якобы саботаже со стороны министерства исполнения указания президента России Владимира Путина о передаче иконы "Троица" церкви безосновательны.

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, созданный Андреем Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении Путина передать эту икону из Третьяковской галереи РПЦ.