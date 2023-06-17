17 июня, 13:02
Военная операция на Украине

Российские специалисты нашли способ обеспечить телевещание на левобережье Херсонщины

ВСУ ранее несколько раз обстреляли телевышку в Чаплинке на левом берегу

ГЕНИЧЕСК, 17 июня. /ТАСС/. Российские специалисты нашли способ, как обеспечить вещание телеканалов на левом берегу Днепра даже под обстрелами телевышек со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам в субботу первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ (ОП), зампред региональной ОП, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

В пятницу ВСУ несколько раз обстреляли телевышку в Чаплинке на левом берегу. Конструкция разрушена, но телевещание восстановлено с другой вышки.

"Попытки <...> и удались бы, если бы они знали и понимали, что уже разрушенный объект работать не будет. Они несколько месяцев ранее его уничтожили, о чем свидетельствуют фотографии. Командование ВСУ на херсонском направлении, наверное, не может понять, [почему] вышка разрушена, а телетрансляции российского телевидения идут. Все просто, на самом деле, российские специалисты уже давно нашли другой способ доставлять радость населению по телевизору", - сказал Малькевич.

Он считает, что обстрелы специально ведутся по ночам, когда люди спят. 

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