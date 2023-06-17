Между Адыгеей и Кубанью запустили временное движение автомобилей по новому мосту

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, объект значительно снизит вероятность заторов на выезде из краевого центра

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Временное движение автомобилей по двум полосам нового моста, соединяющего территорию Краснодарского края и Республики Адыгея, запустили в субботу. Об этом сообщил ТАСС заместитель главного инженера подрядной организации ООО "Стройюгрегион" Дмитрий Колдышев.

"В запланированную дату открыли сегодня технологическое временное движение по одной полосе в каждую сторону, это было предусмотрено документацией. Далее мы сможем разобрать насыпи старого моста существующего Яблоновского, доделать на всю ширину подходы нового моста и запустить движение по проектным четырем полосам", - сообщил Колдышев.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, это важная дорога для жителей и гостей Кубани. "По ней ежедневно проезжают тысячи автомобилей. Новый мост значительно снизит вероятность заторов на выезде из краевого центра, в том числе в сторону побережья. Благодарен правительству страны - с такой поддержкой мы смогли достроить объект раньше срока", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Новый Яблоновский мост строят вблизи от действующего - он является продолжением улицы Захарова в Краснодаре. На мосту оборудуют по две полосы в каждом из направлений, тротуар и велосипедную дорожку. Объект возводится по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Первоначально завершить все работы планировалось в 2024 году, затем вице-премьер России Марат Хуснуллин поручал ускорить темпы.

Протяженность нового моста составляет 480 м. К 2025 году интенсивность движения по мосту, по прогнозу, будет превышать показатель в 60 тыс. автомобилей в сутки, среднесуточная интенсивность движения по существующему двухполосному Яблоновскому мосту, для сравнения, составляет 25-30 тыс. автомобилей.

Существующий Яблоновский мост соединяет территорию Тахтамукайского района Адыгеи и Краснодара, он был построен 60 лет назад и предназначен для пропуска 6 тыс. автомобилей в сутки. Ширина полос для движения на мосту меньше нормативной, устарели нормы габарита проезда и проектные нагрузки. В связи с активным жилым строительством в районе административной границы между Краснодарским краем и Адыгеей увеличилась транспортная нагрузка. Через мост осуществляется выезд из Краснодара на трассу, ведущую к Черному морю. В июле 2019 года власти Краснодара ограничили движение грузового транспорта по мосту из-за ухудшения его технического состояния.