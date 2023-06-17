РВИО издало вторую часть "Черной книги"

Помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский сообщил, что первая партия книг уже отправлена в зону СВО, ее распространением также занимается Минобороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) совместно с Минобороны издало вторую часть "Черной книги", посвященную зверствам современных украинских неонацистов. Об этом в субботу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал корреспонденту ТАСС помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, отметив, что первая партия книг уже отправлена в зону СВО, ее распространением также занимается Минобороны.

"Вторая часть "Черной книги", подготовленная и изданная РВИО, посвящена главным образам военным преступлениям, которые совершались против мирного населения на территории Украины во время СВО. Однако мы не могли здесь обойти и историю вопроса - она также расскажет о тех военных преступниках, которых сегодня, что поразительно, считают героями истории современной Украины. Первая партия книг уже отправлена в зону СВО", - сказал Мединский.

Ранее ТАСС писал о выходе первой части "Черной книги", которая была посвящена исключительно преступлениям членов ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) - Степана Бандеры, Романа Шухевича и прочих. Мединский подчеркнул, что в первой части было опубликовано много закрытых ранее документов, в основном из архивов НКВД. Вторая часть также опирается исключительно на факты, документы и главное - показания жертв киевского режима.

"Официально признанными героями Украины сейчас являются бывшие союзники и исполнители зверств по заданию нацистской Германии. То, чем брезговал заниматься вермахт и даже СС не хотели марать этим руки, - тем занимались команды, сформированные преимущественно из бойцов ОУН-УПА", - подчеркнул Мединский.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 14 по 17 июня. ТАСС выступает информационным партнером ПМЭФ.