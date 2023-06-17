"Иннопрактика" и МФТИ повышают уровень знаний у детей в регионах

По словам представителя "Иннопрактики" Анастасии Павленко, компания ведет не столько "борьбу за таланты", сколько "битву за урожай"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Образовательный проект "Наука в регионы" с участием Московского физико-технического института (МФТИ) и компании "Иннопрактика" за последние несколько лет показал хорошие результаты в повышении образовательного уровня школьников во многих регионах России. Об этом рассказала заместитель исполнительного директора, директор по стратегическим партнерствам компании "Иннопрактика" Анастасия Павленко на сессии "Борьба за таланты: кадровый суверенитет" в завершающий день Петербургского международного экономического форума.

"Проект "Наука в регионы" реализуется Фондом развития физтехшкол совместно с физтехлицеем и МФТИ. "Иннопрактика" уже в течение нескольких лет этот проект поддерживает. И мы оцениваем его как очень успешный. В его рамках происходит повышение квалификации учителей, обучение детей по методике Физтеха. Проект не ведет борьбу за таланты, он помогает повысить средний научно-технологический уровень образования у детей именно в регионах", - рассказала Павленко.

По словам представителя "Иннопрактики", компания ведет не столько "борьбу за таланты", сколько "битву за урожай" - выражение, заимствованное из советских лет. "Нам очень важно не потерять то, что было посеяно раньше. Российские школьники очень сильные. И то, как мы с ними работаем, и то, что мы в них вкладываем, и то, могут ли дети раскрывать свои таланты на уровне первых лет понимания своих интересов, - это крайне важно", - подчеркнула Павленко, отметив, что "Иннопрактика" поддерживает много разных проектов, направленных на образование и ценностное развитие.