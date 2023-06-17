Русское географическое общество планирует создать новое движение "Доброволец Арктики"

К участию в программе в 2023 году пригласят 60 волонтеров и 50 научных работников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Новое движение "Доброволец Арктики" планируют создать в 2023 году под эгидой Русского географического общества (РГО) - оно объединит волонтеров и специалистов, которые занимаются экологической очисткой Арктической зоны России. Об этом сообщил в субботу заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы приняли на себя уже в этом году такую задачу, что мы фактически создаем движение "Доброволец Арктики". На примере благоустройства, помощи местным жителям мы взяли для пилотного проекта поселок Хатанга - это север Красноярского края. Задача - очистить саму Хатангу и территории возле нее. В этом году мы приглашаем для участия 60 добровольцев, 50 научных работников - и мы очистим 60 кв. км: в этом году начнем, в следующем году продолжим", - рассказал Корлыханов.

В беседе с корреспондентом ТАСС он уточнил, что полевой выезд на Таймыр состоится с 1 по 15 августа, при этом часть территории, где располагаются старые военные городки, будут обследовать экологические взводы Минобороны. Прием заявок от желающих поучаствовать в экспедиции со стороны РГО продлится до 25 июня включительно. Отбор ведется на конкурсной основе: организаторы отдают предпочтение специалистам в возрасте от 18 до 35 лет с опытом в области организации волонтерского движения, а также биохимии, экологии, геоботаники, зоологии, почвоведения и смежных дисциплин, которые готовы работать в условиях сурового климата и физических нагрузок. Перед выездом добровольцев дистанционно обучат методам комплексных научных исследований в области анализа загрязнений, определения (разработки) методик их устранения и практической экологической очистки Арктики.

"В этом году будет по сути рекогносцировка: мы проведем анализ, разобьем территорию на квадраты, выясним, где чистим, где не чистим, какие нам нужны ученые и так далее. А со следующего года организуем постоянно действующий летний лагерь, набор в него также планируем запустить в ближайшее время. Там будет несколько смен, примерно по 100 добровольцев в каждой - это не считая ученых и военных", - рассказал Корлыханов.

Добровольцы, принявшие участие в проекте, и станут первыми участниками нового движения РГО. Смысл его в том, чтобы объединить заинтересованных и компетентных людей в сообщество. "Никаких общественных организаций новых тут не надо создавать. В разных регионах страны немало ребят, кто неравнодушен к Арктике, занимается исследованиями, бывал в экологических экспедициях и имеет необходимые навыки. Но в основном они действуют разрозненно, небольшими группами. Наша задача - свести всех этих людей в актуальную базу данных (на первом этапе - до 1,5 тыс. человек), чтобы знакомить друг с другом, организовать обмен опытом, обучение новых участников движения, поддерживать научный стандарт экспедиций", - отметил замдиректора РГО. По замыслу, впоследствии из участников движения можно будет оперативно формировать экологические отряды для организации работ по всей территории российской арктической зоны.

Финансирование проекта осуществляется за счет бюджета Красноярского края, собственных средств Русского географического общества и его партнеров. Кроме того, проект поддержал Фонд президентских грантов. По словам Корлыханова, общий объем планируемых инвестиций на ближайшие четыре года оценивается в 5 млрд рублей.