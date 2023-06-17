В Шебекинской районной больнице возобновили прием после обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил врачей за то, что они одни из первых вернулись в город

ТАСС, 17 июня. Врачи Шебекинской центральной районной больницы, которые одними из первых вернулись в город после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, приняли в медучреждении первых пациентов. Об этом написал в своем Telegram-канале в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сегодня в Шебекино заехал в центральную районную больницу. Встретился с главным врачом Олесей Леонидовной Нестеренко, встретился с коллективом. Сказал им огромное спасибо, что они одни из первых, кто вернулся в Шебекино. Уже сегодня пришли первые пациенты", - написал он.

Гладков добавил, что поблагодарил за работу сотрудников, которые, в том числе, наводят порядок в учреждении. "Поздравил их с наступающим праздником - Днем медицинского работника. Еще раз огромные слова благостности всем, кто возвращает город к мирной жизни! Шебекино не сдается", - отметил губернатор.

Как объяснил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, в больнице Шебекина в результате обстрелов поврежден фасад здания, выбиты окна, но все оборудование цело, не пострадали медработники. "Мы начинаем санитарную обработку здания и вскоре откроем неотложную помощь - будем смотреть, какие виды помощи наиболее востребованы и постепенно добавлять их. В Шебекине остались люди, и, хотя полноценно вернуться домой еще нельзя, мы должны оказывать помощь всем тем, кто в ней нуждается. Сегодня, например, дедушка из соседнего дома увидел нас в больнице и пришел к нам - хочет получить лечение в дневном стационаре", - написал Иконников.