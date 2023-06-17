Белгород направил в Шебекино технику и людей для восстановления города после обстрелов ВСУ

В городе скопилось много бытового и строительного мусора

ТАСС, 17 июня. Белгород направил в Шебекино около 40 работников коммунального хозяйства и технику, чтобы восстановить его после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале в субботу глава Белгорода Валентин Демидов.

"Белгородские коммунальщики с сегодняшнего дня подключаются к восстановлению Шебекина. Фронт работ большой. Сегодня на территории Шебекина работают около 40 наших коммунальщиков и несколько единиц техники. По мере необходимости будем подключать дополнительные силы", - написал он.

Демидов отметил, что основная задача - помочь с уборкой в Шебекине, где долго не было электричества, не могли работать коммунальные службы, скопилось много бытового и строительного мусора. "От застоявшегося бытового мусора город наполнен неприятным запахом - убирать надо быстро. Также нужно усиление в покосе травы. Поэтому договорились с главой Шебекинского городского округа Владимиром Николаевичем Ждановым, что направим наши бригады и технику, чтобы помочь как можно скорее привести Шебекино в порядок", - написал мэр Белгорода.

По данным Демидова, в свою очередь, шебекинские озеленители передали Белгороду около 13 тыс. цветов. "Рассаду не смогли высадить по понятным причинам там, где планировали. Чтобы цветы не пропали, отдали их для украшения клумб областного центра и Волоконовки", - написал глава Белгорода.