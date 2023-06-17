Переправу через Керченский пролив в Крым ожидает 141 грузовик

За сутки два парома перевезли на полуостров 406 автомобилей

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Более 140 грузовиков ожидают в очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в Крым по состоянию на субботу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В очереди на Керченскую переправу 17 июня находится 141 транспортное средство. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки два парома перевезли в Крым 406 автомобилей и 514 пассажиров.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря 2022 года. О снятии ограничений объявят дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по Крымскому мосту в обе стороны осуществляется в штатном режиме.