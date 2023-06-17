В Закарпатской области демонтировали бюст Макаренко

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бюст советского педагога и писателя Антона Макаренко демонтирован в городе Вингорадове Закарпатской области на западе Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", опубликовав фото, на котором от монумента остался лишь постамент.

Макаренко (1888 - 1939) - советский педагог. Исследовал проблемы воспитания в коллективе и семейного воспитания, осуществил первый в педагогической практике опыт массового перевоспитания детей-правонарушителей. Заведующий трудовой колонии имени Максима Горького (существовала около Полтавы в 1920-1928), организатор и заведующий детской трудовой коммуны имени Феликса Дзержинского (существовала около Харькова в 1927-1935). Написал "Педагогическую поэму", считающуюся одной из классических трудов отечественной педагогики.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, 9 - писателю Максиму Горькому, 4 - полководцу Александру Суворову и еще 4 - писателю Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.