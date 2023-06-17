Глава Петрозаводска объявил, что отправится добровольцем в отряд "Ахмат"

Владимир Любарский прошел спецкурс в Российском университете спецназа

ТАСС, 17июня. Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что вступает добровольцем в отряд специального назначения "Ахмат". Об этом он написал на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Завтра борт из Грозного в Питер, к ночи буду в родном Петрозаводске. Сдам дела и вернусь в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца "Ахмата", - написал Любарский.

Глава города указал, что он прошел спецкурс-1 в Российском университете спецназа: базовые основы медицинской помощи в полевых условиях, стрелковой подготовки, тактики. "Разговор с главой Карелии был не самый простой. Мужской разговор. Артур Олегович [Парфенчиков] меня понял и поддержал. Поддержат, я уверен, друзья, не с легким сердцем, но поддержат. Труднее всего в таких ситуациях всегда родным", - отметил глава города.

В обращении к жителям города он добавил, что "ничего не бросил и не оставил недоделанным настолько, чтобы не быть уверенным в нужном для города результате". По его словам, в Петрозаводске сохранен городской транспорт, продолжается обновление троллейбусного парка. "Не самой простой историей продолжает оставаться уборка мусора. Но взаимопонимание с новым регоператором найдено, есть осознание совместных задач. В общем, это отдельная большая тема - что мы успели сделать и что еще предстоит. Остановлюсь на ней уже после возвращения в Петрозаводск, когда начну сдавать дела исполняющему обязанности", - написал глава города.