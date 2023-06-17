Выставка портретов ветеранов ВОВ открылась в венесуэльском городе Маракай

Автором работ является народный художник Российской Федерации Геннадий Добров

КАРАКАС, 17 июня. /ТАСС/. Выставка российского художника Геннадия Доброва "Автографы войны", на которой представлены портреты ветеранов Великой Отечественной войны, открылась в субботу в Музее современного искусства в венесуэльском городе Маракай. В ее открытии приняли участие посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и директор музея Нелида Родригес.

"Для нас большая честь принимать у себя работы российского художника о настоящих героях войны", - отметила Родригес на открытии экспозиции.

"В эти дни, между 9 мая и 22 июня, между Днем Победы и Днем памяти и скорби, испытываешь непередаваемое ощущение, когда радость Победы и воцарения мира сменяется чувством тревоги, подступающим по мере приближения этой трагической даты в истории нашей великой многострадальной Родины, для которой 22 июня навсегда останется страшным днем начала Великой Отечественной войны, в которой 27 миллионов жизней были отданы борьбе за свободу, за мир и независимость, против фашистской коричневой чумы, поразившей Европу. Мы скорбим и помним. Делаем все возможное ради победы добра над злом. И мы обязательно победим!" - заявил в своем выступлении Мелик-Багдасаров.

"Задача экспозиции работ Доброва состоит в том, чтобы показать здесь и всему миру душу русского воина", - сообщила ТАСС организатор выставки Ирина Морозова. Она подчеркнула, что "в исполненных в черно-белом стиле глубоких психологических портретах людей, вернувшихся с войны, видны честь, достоинство, жажда к жизни и гордость за то, что они одержали Победу и отстояли свою Родину".

Выставка, организованная при содействии посольства РФ в Венесуэле и Россотрудничества, продолжит работу до 7 июля, ранее с ней могли ознакомиться жители венесуэльских городов Баркисимето и Валенсии, напомнила Морозова. Экспозицию работ народного художника Российской Федерации Доброва планируется представить также в венесуэльской столице.