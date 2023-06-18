В Швейцарии пройдет референдум о продлении антиковидного законодательства

Документ дает правовую основу для продолжения завоза в страну лекарств от этой болезни и для выдачи прививочных сертификатов, если это потребуется

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Граждане Швейцарии выскажут в воскресенье на общенациональном референдуме свое мнение о том, требуется ли стране законодательство о противодействии COVID-19 в условиях, когда это заболевание перестало быть чрезвычайной ситуацией международного масштаба. На голосование вынесены также закон о постепенном отказе от обогрева домов загрязняющими атмосферу источниками энергии в целях защиты климата и правительственный план введения налога для крупных транснациональных корпораций на уровне не ниже 15%.

Согласно опросам общественного мнения, на все три вопроса референдума большинство участников голосования ответит да.

Правительство страны ранее призвало граждан поддержать на референдуме 18 июня решение парламента о продлении до 30 июня 2024 года закона о борьбе с COVID-19, позволяющего властям быстро отреагировать на новую вспышку ковида, если она случится. Такой закон дает правовую основу для продолжения завоза в страну лекарств от этой болезни и для выдачи прививочных сертификатов, если это потребуется. Государство сможет обязывать работодателей вводить удаленный режим работы в случае быстрого распространения инфекции.

Однако противники продления закона, объединившиеся в комитет "Мерам - нет!" и добившиеся вынесения данного вопроса на референдум, считают, что поскольку вспышка COVID-19, согласно решению Всемирной организации здравоохранения, больше не является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, то необходимости в специальном законодательстве нет. Комитет расценивает такой закон как "массированную атаку на права" швейцарцев, указывая на бесполезность повторного введения ковидного сертификата, поскольку наличие прививок при въезде в ту или иную страну может подтвердить признаваемая во всем мире прививочная карта.

Общественные организации Mass-Voll и "Друзья Конституции" уже в третий раз инициируют общенациональное голосование на тему антиковидных мероприятий государства. Однако до сих пор гражданам больше импонировала позиция правительства, которое ратует за законодательное закрепление мер борьбы с этой болезнью. На предыдущих референдумах на эту тему в июне и ноябре 2021 года позиция правительства была поддержана более чем 60% голосовавших.

Разные взгляды на защиту климата

Что касается вынесенного на референдум закона о защите климата, то он предусматривает достижение углеродной нейтральности в Швейцарии к 2050 году за счет использования солнечной энергии, а также стимулирования перехода отопления домов на чистые источники энергии вместо ископаемого топлива. Против такого закона выступает входящая в правительство правоконсервативная Швейцарская народная партия, считающая, что его принятие нанесет урон экономике страны в условиях непростой ситуации на энергетическом рынке.

Третий вопрос референдума 18 июня связан с введением налога в размере не менее 15% для крупных международных корпораций. С соответствующим предложением выступили ранее Организация экономического сотрудничества и развития и Группа двадцати. Парламент Швейцарии утвердил в декабре прошлого года план правительства по введению нового налога. Дополнительные поступления от него оцениваются в размере от 1 до 2,5 млрд франков (от $1,1 млрд до $2,8 млрд). Основная их часть (75%) пойдет в кантональные бюджеты. Поскольку реализация данного плана требует внесения изменений в конституцию, потребовалось проведение всенародного референдума.

В референдуме имеют право участвовать около 5,5 млн швейцарцев. Ожидается, что явка будет соответствовать средним значениям последних лет - около 44%. Результаты голосования станут известны вечером 18 июня.