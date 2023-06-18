Путин в видеообращении поздравил медработников с профессиональным праздником

Президент РФ отметил, что высокое признание деятельности медицинских работников в российском обществе было всегда

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил квалификацию и личные качества российских медработников в поздравлении с профессиональным праздником.

"День медицинского работника - конечно, это прежде всего профессиональный праздник, но о нем знают миллионы граждан России и спешат поздравить докторов, фельдшеров, медицинских сестер, нянечек, сказать им о своем уважении к их труду, выразить чувства благодарности, восхищения", - отметил глава государства.

По его словам, такое высокое признание деятельности медицинских работников всегда было в российском обществе. При этом Путин обратил внимание, что "в тяжелейший период эпидемии коронавирусной инфекции мы все намного более полно, глубоко осознали, насколько значима эта профессия, какой самоотверженности требует труд медиков, сколько нужно стойкости и милосердия, чтобы спасти, выходить, вылечить больных".

"От вас, дорогие друзья, во многом зависит сохранение здоровья, а часто - и жизни людей. Поэтому так важны ваши знания, компетенции, навыки, ваше стремление повышать квалификацию, быть профессиональными, обладать новыми технологиями и методами лечения. Но не менее значимо ваше сердечное, внимательное отношение к пациентам", - обратился президент.

Он поздравил всех, кто трудится в федеральных и региональных медицинских учреждениях, в районных больницах и поликлиниках, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто без промедления выезжает и вылетает к больным, работая в санитарной авиации, в бригадах скорой помощи и МЧС.

"Еще раз поздравляю с праздником всех наших медицинских работников. Успехов вам и всего самого наилучшего", - заключил Путин.