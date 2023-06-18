Путин в День медработника адресовал особую благодарность медикам - участникам СВО

Президент РФ отметил, что в российском медицинском сообществе сильны традиции преемственности и наставничества "блестящих научных школ, врачебного подвижничества"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня медицинского работника отдельно отметил самоотверженный труд военных медиков и специалистов, работающих в новых регионах.

"Особые слова благодарности - медикам, которые выполняют свой профессиональный долг, участвуя в специальной военной операции, рискуя собой, спасают раненых", - сказал глава государства.

"В российском медицинском сообществе сильны традиции преемственности и наставничества блестящих научных школ, врачебного подвижничества, которое неотделимо от сострадания и душевной щедрости, которые проявляют сегодня в том числе медработники в Донбассе и Новороссии", - добавил он.