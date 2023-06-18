В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 26 градусов

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 24 до плюс 26 градусов. "Переменная облачность. Преимущественно без осадков", - говорится в сообщении. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.