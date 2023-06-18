Число вакансий в сфере медицины в России за год выросло на 22%

По данным онлайн-рекрутинга hh.ru, за этот период также увеличились предлагаемые медикам средние зарплаты - с 34-70 тыс. руб. до 40-75 тыс. руб.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Количество вакансий для медицинских работников с января по май 2023 года увеличилось в России на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"За январь - май 2023 года в России было открыто около 305 тыс. вакансий в профессиональной сфере "Медицина, фармацевтика" - это на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Увеличились и предлагаемые заработные платы: если в начале прошлого года медикам предлагали в среднем 34-70 тыс. руб., то сегодня - 40-75 тыс. руб.", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что сейчас в РФ открыто более 80 тыс. вакансий для медработников, чаще всего ищут врачей различных специальностей (39% вакансий), администраторов в клиники (22%) и медсестёр (14%).

Согласно анализу, для соискателей без опыта работы подходит почти половина (46%) вакансий в сфере медицины и фармацевтики. Специалисты с опытом от года до трёх лет нужны в 40% случаев, от трёх до шести лет - в 12%. Только около 2% вакансий направлены на соискателей с опытом от шести лет.

Кроме того, по степени нехватки кадров сфера "Медицина, фармацевтика" находится на втором месте. Уточняется, что на одну вакансию приходится всего 1,9 активных резюме (меньше только в сфере автобизнеса - 1,8) при норме в 4,0-7,9. В 17 российских регионах предложений для медицинских работников больше, чем резюме. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Чукотском АО, Ненецком АО, Еврейской АО и Курганской области, где на одну медицинскую вакансию приходится менее 0,5 резюме.

В результатах исследования уточнили, что лишь 12% медработников считают свою работу идеальной. При этом 46% медиков указали, что работа занимает самое важное место в их жизни и отнимает большую часть времени.