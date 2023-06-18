В Минздраве не считают необходимым внедрять маркировку для всех медицинских изделий

В ведомстве полагают, что для некоторых медизделий это может быть нерентабельно

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Внедрение маркировки для некоторых медицинских изделий может быть нерентабельным, поэтому нужно определить перечень тех позиций, которые имеют наибольший потенциал для отслеживания. Такое мнение ТАСС высказал заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Номенклатура медицинских изделия гораздо шире, чем лекарственных препаратов. Товарных позиций в разы больше - их около 600 тыс. Например, шовные материалы. Они, во-первых, имеют низкую стоимость, во-вторых, нанесение маркировки может быть затруднено. То есть мы говорим об отдельных категориях медицинских изделий, куда в первую очередь нет смысла внедрять систему маркировки. У нас нет самоцели маркировать все медицинские изделия, у нас задача определить то, где это действительно необходимо с точки зрения <...> оценки, где это медоборудование находится", - сказал Пугачев.

15 февраля 2022 года в России начался эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий. В среду директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин сообщил, что министерство обсуждает расширение перечня медицинских изделий, подлежащих маркировке.

"Сейчас мы оцениваем итоги эксперимента и будем обсуждать, на какие группы товаров это нужно внедрять в промышленном режиме", - добавил замглавы Минздрава.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.