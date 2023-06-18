В Москве усилили контроль за соблюдением мер пожарной безопасности из-за жаркой погоды

В преддверии пожароопасного сезона в столице были приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Контроль за соблюдением мер пожарной безопасности усилили на природных территориях и в лесопарковых зонах из-за жары, об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с установившейся в столичном регионе жаркой погодой усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы", - сказал он.

Бирюков добавил, что в преддверии пожароопасного сезона в столице были приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров.

"В ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки", - пояснил заммэра.

Он добавил, что пожарные и спасатели каждый день патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории для выявления случаев несанкционированного сжигания отходов, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах.