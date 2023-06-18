Кабмин учредил стипендию имени Камиля Валиева для студентов и аспирантов

Получать ее смогут авторы работ в области электронной промышленности, победители и призеры олимпиад, а также участники проекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство России учредило стипендию имени российского физика и академика РАН Камиля Валиева для талантливых студентов и аспирантов. Стипендию будут получать с 1 сентября 2023 года, выплата будет финансироваться в рамках федерального проекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности", сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Стипендии предназначены для студентов-очников, обучающихся на втором и последующих курсах по программам бакалавриата и специалитета, на любом курсе магистратуры, а также по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего предусмотрено 50 стипендий для студентов по 55 тыс. рублей ежемесячно и 30 стипендий для аспирантов по 75 тыс. рублей ежемесячно.

Получать стипендии смогут авторы научных публикаций и исследовательских работ в области электронной промышленности, победители и призеры международных или всероссийских олимпиад, а также участники федерального проекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности".

Решение о стипендиатах будет принимать Минобрануки по результатам конкурсного отбора, а кандидатов на ее получение будут выдвигать ученые советы образовательных и научных организаций.