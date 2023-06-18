Путин уверен, что форум "Шум" даст старт новым перспективным инициативам

Глава государства поприветствовал участников всероссийского молодежного форума молодых специалистов в сфере медиа

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников всероссийского молодежного форума "Шум". Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Уверен, что форум пройдет в творческом ключе, даст старт новым перспективным инициативам", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что участников форума ждет насыщенная и разнообразная программа: дискуссии, круглые столы, встречи с авторитетными представителями профильных бизнес-структур, экспертами в области науки, образования и культуры. Он выразил уверенность, что участники смогут поделиться своими идеями и задумками, а также получить поддержку для их реализации.

"Желаю вам вдохновения и удачи во всех начинаниях", - подытожил президент.

Всероссийский форум молодых специалистов в сфере медиа "Шум" проходит 18-24 июня в Калининградской области.