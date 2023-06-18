В кадровом центре департамента здравоохранения Москвы прошли обучение 100 тыс. слушателей

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что это единый хаб для развития профессиональных и надпрофессиональных навыков всех специалистов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы работает уже два года, за это время в разных видах обучения приняли участие уже более 100 тыс. слушателей. Об этом ТАСС сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для обучения врачей и среднего медицинского персонала два года назад мы запустили кадровый центр. Это единый хаб для развития профессиональных и надпрофессиональных навыков всех специалистов, работающих в столичной системе здравоохранения. На его площадке мы создали возможности для получения теоретических знаний и отработки практических навыков на современном симуляционном оборудовании. В разных видах обучения приняли участие уже более 100 тыс. слушателей", - сказала Ракова.

По ее словам, 3 тыс. врачей общей практики уже завершили обучение по комплексной программе, которую в Москве разрабатывали специально для этих специалистов. Она охватывает самые распространенные виды заболеваний, с которыми пациенты приходят в поликлиники. В итоге получилось 13 модулей по наиболее актуальным направлениям. Это одна из самых масштабных программ кадрового центра.

Также в столице сейчас активно занимаются обучением врачей флагманских центров больниц. Специально для них разработали более 80 образовательных программ и тренингов, которые учитывают аспекты нового стандарта экстренной медицинской помощи. "Это уникальный проект: нам было важно, чтобы сотрудники флагманов были готовы оказать экстренную медицинскую помощь на самом высоком уровне, и при этом действовали как единый слаженный механизм, поэтому помимо обучения по медицинским специальностям, все члены коллектива развивают "мягкие" навыки: эффективную коммуникацию, командную работы и другие", - подчеркнула заммэра.

Она уточнила, что обучают параллельно как специалистов из уже работающих флагманских центров НИИ им. Н. В. Склифосовского и ГКБ им. В. В. Вересаева, так и тех, кто пока только готовится к открытию. Образовательные программы прошли уже более 1,7 тыс. специалистов. Это обучение является одним из важных элементов создания нового каркаса скорой медпомощи в столице.