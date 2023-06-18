Путин заявил, что для работы с бойцами нужны гражданские специалисты

По словам президента РФ, он постоянно говорит на эту тему с коллегами из Минобороны

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым привлечение гражданских специалистов к работе с военнослужащими. Об этом он заявил в закрытой части общения с военкорами, отвечая на вопрос об улучшении работы "политруков". Часть общения показана в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Глава государства отметил, что постоянно говорит на эту тему с коллегами из Минобороны. "Привлекать - я бы не стеснялся - гражданских специалистов, которые умеют эффективно работать с определенной категорией наших ребят, особенно воюющих ребят. Психологи нужны, хорошие педагоги, историки, знающие дело. Это влияет", - сказал Путин.

В пример он привел режиссера, народного артиста РФ Владимира Бортко. "Вот Бортко послушаешь… Из Питера он выступает. Я сам заслушался <...> Я все знаю, о чем он говорит. Но как он излагает? Достоверно, доходчиво и убедительно! И вот такие нужны воспитатели", - отметил президент.

В ответ на вопрос про недовольство женщин долгим отсутствием мужей глава государства также обратил внимание, что "надо работать с людьми". "Если чего-то как-то непонятно, какие-то вопросы возникают - надо обязательно с людьми работать", - убежден он. Обращаясь к участникам встречи, Путин добавил: "Вы мне просто скажите, где и что происходит".