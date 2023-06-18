В метро Москвы в мае поставили около 40 современных вагонов

По данным департамента транспорта столицы, составы "Москва-2020" будут курсировать по Калужско-Рижской ветке

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Около 40 современных вагонов "Москва-2020" приняли в метро Москвы в мае. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"В мае мы приняли 40 новых современных вагонов "Москва-2020". Новейшими составами уже полностью укомплектовали Кольцевую и Большую кольцевую линии, теперь продолжим обновление поездов на Калужско-Рижской - до конца года сюда поставят более 200 вагонов "Москва-2020", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что плюсами таких вагонов является снижение уровня шумности, большая вместимость, широкие двери и переходы между вагонами.

"Мы продолжаем масштабную программу обновления подвижного состава по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. С 2010 года доля новых поездов повысилась с 12 до 71%, на двух кольцевых линиях метро курсируют только самые современные составы "Москва-2020". Благодаря мерам поддержки от правительства Москвы производитель продолжает поставки новых вагонов, доля российских деталей в них превышает 90%. Сегодня московских пассажиров перевозят самые комфортные и современные поезда метро", - привели в тексте слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.