ЛДПР подготовила законопроект о введении препаратов педофилам для предотвращения рецидивов

Депутат Госдумы Борис Чернышов отметил, что в некоторых странах уже применяют "химическую кастрацию" в качестве защиты от рецидивов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР подготовили и планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение в России химической кастрации педофилов - принудительный ввод препаратов, снижающих их половое влечение. Об этом в воскресенье сообщается в официальном Telegram-канале фракции.

В посте со ссылкой на депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова отмечается, что в Нижнем Новгороде за нападение на восьмилетнюю девочку был задержан педофил, который ранее уже дважды был судим за такое же деяние. Парламентарий отметил, что подобная проблема существует и в других странах, где в качестве защиты от рецидивов применяют "химическую кастрацию - то есть, принудительно вводят препараты, которые надолго или пожизненно снижают половое влечение".

"Фракция ЛДПР предлагает использовать этот опыт и ввести в России химическую кастрацию в качестве меры наказания для педофилов. Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро будет внесен в Госдуму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, постоянно растет. "Часто их жертвами становятся несовершеннолетние, в половине случаев - не достигшие даже 14-летнего возраста. А многие осужденные за насильственные действия сексуального характера после освобождения повторяют их вновь. Мы считаем, что существующие в настоящее время меры противодействия таким преступлениям недостаточно эффективны", - говорится в материале.

По словам Чернышова, около десяти лет назад возможность применения химической кастрации педофилов уже рассматривалась в парламенте, но тогда предложение было отклонено "в связи с высокой стоимостью препаратов". "Учитывая, что число сексуальных преступлений против несовершеннолетних за эти годы увеличилось примерно в полтора раза, ЛДПР склонна считать такой аргумент несущественным по сравнению с возросшей необходимостью борьбы с педофилией", - резюмировал он.