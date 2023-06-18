Варшавер заявил, что у перенесшего инсульт Глеба Панфилова начинает восстанавливаться речь

По словам директора театра "Ленком", режиссера перевели в обычную палату

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, режиссер Глеб Панфилов, госпитализированный ранее с инсультом и пневмонией, переведен в обычную палату, у него начинает восстанавливаться речь. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Глеб Анатольевич Панфилов находится в больнице и переведен в обычную палату. И уже сказал несколько слов и улыбался", - отметил Варшавер, добавив, что все желают режиссеру окончательного выздоровления и ждут в театре.

11 мая стало известно, что Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом.

Глебу Панфилову 89 лет. Режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. Обладатель наград всех крупнейших киносмотров - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международного фестивалей, лауреат премии "Ника" и "Золотой орел". Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая ушла из жизни в начале 2023 года.