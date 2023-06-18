Источник: Третьяковка и храм Христа Спасителя заключили соглашение о размещении "Троицы"

Оно предусматривает нахождение иконы в храме до 19 июля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Представители Государственной Третьяковской галереи и храма Христа Спасителя подписали дополнительное соглашение, позволяющее иконе "Троица" кисти Андрея Рублева находиться в храме до 19 июля. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник.

"Третьяковская галерея и храм Христа Спасителя подписали допсоглашение в дополнение к уже существующему между ними договору", - сказал собеседник агентства.

Ранее предполагалось, что икона пробудет в храме до 18 июня, после чего ее увезут на реставрацию. Однако потом Министерство культуры России продлило срок пребывания "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 года. Это связано с просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память церковь чтит 18 июля. Как отметили в ведомстве, сейчас состояние иконы стабильное, резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировали.

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, созданный Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению народного комиссариата просвещения РСФСР икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении президента России Владимира Путина передать эту икону Русской православной церкви.

В РПЦ сообщали, что икона "Троица" Андрея Рублева будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. Позже патриарх Кирилл заявил, что святыня будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, а уже потом ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру. В свою очередь, пресс-служба Третьяковской галереи сообщала, что в соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя "Троицу" должны вернуть в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня 2023 года. 18 июня на сайте Русской православной церкви появилось сообщение о том, что пребывание иконы "Троица" в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля.