В Калининграде стартовал молодежный форум "Шум"

Он собрал более 500 участников из 83 регионов России

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Всероссийский молодежный форум "Шум" открылся в Калининграде на площадке стадиона Калининграда, построенного к ЧМ по футболу 2018 года. Участниками стали 550 молодых людей, представляющих 83 региона России, а также Белоруссию, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия форума.

"Мир меняется кардинально и, самое главное, что он меняется необратимо. Нельзя просто переждать, пока все успокоится и будет так, как раньше. Так, как раньше, не будет, он будет какой-то совсем другой. Так вот какой - это зависит от нас с вами. В первую очередь от вас, потому что вам строить то будущее, в котором всем жить", - сказал на церемонии первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что сейчас против России идет полномасштабная война. "Война горячая в зоне специальной военной операции, война экономическая, потому что за всю историю человечества никогда не было такого количества санкций против одной страны, которые умудрились сейчас ввести против нас страны НАТО", - подчеркнул Кириенко.

Первый замглавы администрации президента отметил, что есть также информационно-психологическая война. "Эта война будет дольше всех остальных. Закончится горячая, мы все равно победим, мы преодолеем экономические санкции, но борьба за будущее, за то, что будет в головах следующего поколения людей - эта война будет самой длинной. Эта война требует высочайшего профессионализма людей, которые занимаются информационной политикой, формированием и трансляцией смыслов, воспитанием", - сказал он, добавив, что Россия сегодня является страной возможностей и пожелав успехов участникам форума. Также Кириенко зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам мероприятия.

Как сообщила на церемонии открытия глава Росмолодежи Ксения Разуваева, конкурс на участие в форуме составил 11 человек на место. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что форум "Шум" стал одним из самых популярных и медийных мероприятий, связанных с регионом, которое получило около 10 млн упоминаний в социальных сетях и СМИ.

О форуме

Участники форума - молодые блогеры, фотографы, видеографы, авторы текстов, сценаристы, маркетологи, журналисты. Будут работать три потока: "Шум. Первые" (14-17 лет - активисты Российского движения детей и молодежи "Движение первых", которые интересуются темой медиа), "Шум. Международный" (с 18 до 35 лет, граждане РФ и Белоруссии) и "Шум. Участники" (18-35 лет, основной поток).

Будет представлено шесть направлений (кампусов), в которых участники займутся созданием видео, фото и аудиоконтента для бизнеса и государственных проектов, разработкой цифровых продуктов: чат-ботов, сайтов, сервисов. Отдельный кампус посвятят работе с текстами. Участники также займутся созданием логотипов, шрифтов, визуальных элементов брендов, вопросами маркетинга, рекламы, работы с целевой аудиторией, продвижения блогеров и экспертов в социальных сетях.

Во время работы форума участники будут посещать лекции и мастер-классы с участием топовых экспертов медиаиндустрии, а также работать над созданием собственных продуктов и решением бизнес-задач от реальных заказчиков. Также будет организована досуговая программа с поездками на море, вечеринками и спортивными мероприятиями. Стадион "Калининград" станет основной площадкой форума, но участники будут выезжать также в разные места Калининграда, посещать молодежные центры.

Форум организован Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Министерством молодежной политики Калининградской области и региональным "Центром молодежи".