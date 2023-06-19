Общественная палата седьмого состава завершает свою работу

Участники заседания подведут итоги работы ОП РФ за три года, осветят важные события, заслушают выступления председателей и членов профильных комиссий

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Седьмой состав Общественной палаты (ОП) РФ в понедельник подведет итоги своей трехлетней работы. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

"Полномочия седьмого состава Общественной палаты РФ истекают 19 июня.<...>. В понедельник состоится итоговое пленарное заседание состава, работавшего в 2020-2023 годах", - уточнили в пресс-службе. Участники заседания подведут итоги работы ОП РФ за три года, осветят самые яркие и важные события истекшего периода, заслушают выступления председателей и членов профильных комиссий и гостей.

"На пленарное заседание приглашены представители аппарата президента РФ, Госдумы, Совфеда, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, общероссийских общественных организаций", - уточнили в пресс-службе.

В седьмом составе ОП работали 168 человек. Были сформированы 20 профильных комиссий, занимающихся вопросами здравоохранения, образования, поддержки молодежи, благотворительности, культуры, экономики, СМИ, экологии и другими направлениями, а также 14 координационных советов - специальных консультативно-совещательных органов, в которые входят не только члены палаты, но и представители органов власти, научного и экспертного сообществ.

Седьмой состав палаты работал во время пандемии коронавируса, принятия поправок в Конституцию России, выборов в Госдуму, начала специальной военной операции и вхождения новых регионов в состав России. За период полномочий седьмого состава палатой проведено 103 общественные экспертизы проектов нормативных актов, в том числе 87 в формате нулевых чтений, проэкспертировано 116 проектов нормативных правовых актов.

Первое пленарное заседание нового, восьмого состава палаты состоится 20 июня. На заседании будет избрано руководство палаты и определены приоритеты в ее работе. Новый состав ОП будет работать с 2023 по 2026 год.

О палате

Общественная палата Российской Федерации - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года. Численность - 172 члена (после вхождения в состав РФ четырех новых субъектов Федерации в 2022 году, ранее - 168). Из них 40 утверждаются по президентской квоте, 89 - от общественных палат субъектов РФ, 43 - от общественных объединений и НКО.