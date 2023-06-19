В Красноярске пройдет всероссийский молодежный форум "Бирюса"

На нем ожидают почти 2 тыс. делегатов

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек приедут в Красноярский край на молодежный форум "Территория инициативной молодежи "Бирюса", который входит в линейку мероприятий платформы Росмолодежь.События; участников ждут два региональных заезда, а также всероссийская спортивная смена. Об этом ТАСС в понедельник сообщил пресс-секретарь Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Андрей Батура.

"19 июня официально открывается молодежный форум "Территория инициативной молодежи "Бирюса", который входит в линейку платформы Росмолодежь.События. Участников ждут два региональных заезда "Мы профессионалы" и "Мы молодые", а также всероссийская спортивная смена "Мы достигаем побед". Участниками форума станут 1 800 молодых людей", - сказал Батура.

Пройдет форум на берегу Красноярского водохранилища недалеко от Красноярска. Первая смена состоится с 18 по 24 июня и будет посвящена построению профессиональных траекторий, развитию молодежных советов и движений в корпорациях. "В ней поучаствуют 600 молодых сотрудников крупнейших корпораций Красноярского края. На первую смену приехало около 40 муниципальных образований края. Во второй смене (27 июня - 4 июля) примут участие 600 активистов спортивных клубов, спортсменов-экстремалов, просветителей в сфере здравоохранения, представителей движения "Волонтеры-медики" от 18 до 35 лет. <…> Третья смена с 6 по 12 июля соберет 600 активистов молодежных движений и организаций Красноярского края. На смене пройдут региональные конкурсы, медиашкола, <…> а также всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежь.Гранты", - сказал Батура.

Также на форуме пройдут мастер-классы по первой помощи от Российского Красного Креста, экспресс-тестирование на ВИЧ, встречи с военнослужащими-героями СВО в рамках проекта Росмолодежи "Твой герой" и мероприятия спортивной программы.

Росмолодежь.События - специальная платформа, которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнеров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов платформы Росмолодежь.События), так и единовременные (международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности "Большая перемена" и др.). В линейку форумов Росмолодежи в 2023 году вошли 27 площадок.

Молодежный образовательный форум "Бирюса" проводится с 2007 года на берегу Красноярского водохранилища. В 2019 году "Бирюсе" был присвоен статус всероссийской форумной площадки. Он проводится в несколько тематических смен.