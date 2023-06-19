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ПМЭФ

"ВКонтакте" подтвердила разработку отдельного мобильного приложения для знакомств

Валентин Егоршин/ ТАСС
Гендиректор соцсети "ВКонтакте" Марина Краснова во время сессии "Как раньше уже не будет? Перезагрузка рынка контента" в рамках ПМЭФ
© Валентин Егоршин/ ТАСС

В приложении будут работать все привычные функции, подчеркнула гендиректор соцсети Марина Краснова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" планирует выпустить отдельное мобильное приложение сервиса "VK Знакомства". Об этом в интервью ТАСС рассказала генеральный директор соцсети Марина Краснова в рамках Петербургского международного экономического форума.

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"Да, планируем. Оно станет дополнительной точкой входа в сервис. Пользователи смогут выбирать, как им удобнее заходить в "VK Знакомства": через отдельное приложение или внутри соцсети "ВКонтакте". В приложении будут работать все привычные функции", - ответила Краснова на вопрос ТАСС по запуску мобильного приложения для знакомств.

Она подчеркнула, что по аналогии с сервисом внутри соцсети в отдельном приложении пользователи не будут видеть друзей "ВКонтакте" в качестве потенциальных партнеров. Также к запуску нового мобильного приложения будет расширен список интересов, которые можно указывать в своем профиле. Сроки запуска отдельного приложения Краснова не уточнила.

Ранее в мае компания Match Group, которой принадлежит сервис онлайн-знакомств Tinder, объявила, что прекратит свою деятельность в России к 30 июня. После этого газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что VK разрабатывает аналог Tinder.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск. 

Теги:
РоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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