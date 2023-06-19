В Москве к онкопомощникам обратились более 135 тыс. человек

Такова статистика с августа 2020 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 135 тыс. человек обратились к персональным онкопомощникам в Москве с начала работы службы, с августа 2020 года. Об этом ТАСС сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В августе 2020 года в пилотном режиме начал работать проект "Персональный помощник" для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание или с подтвержденным диагнозом. В 2021 году сервис заработал во всех округах столицы.

"В онкологии очень важно, чтобы пациент не оставался наедине со своим диагнозом и мог как можно быстрее приступить к диагностике и лечению. Для этого мы создали службу персональных помощников. Каждого пациента курирует один конкретный онкопомощник, который организационно помогает на всех этапах и отвечает на вопросы пациента. За время работы службы в нее обратились больше 135 тыс. человек. Мы получаем обратную связь от пациентов, и они говорят о том, что онкопомощники действительно эффективно помогают организовать диагностику и лечение", - сказала Ракова.

По ее словам, путь к созданию из разрозненных учреждений настоящей системы онкопомощи был непростым, и нельзя сказать, что он уже полностью пройден. "Начали мы с первостепенной задачи: полного обновления всей инфраструктуры онкологической службы. Для системного улучшения работы онкологической службы мы отработали с медицинским сообществом клиентские пути, то есть весь маршрут пациента от подозрения на онкологическое заболевание до получения лечения и дальнейшего наблюдения", - подчеркнула заммэра.

Она уточнила, что все эти пути довели до всех ответственных учреждений и выложили в открытый доступ, чтобы пациент мог обладать полной информацией о том, что его ждет и соотносить реальный путь с правильным маршрутом.

Новый стандарт онкологической помощи в Москве реализуется с 2019 года. В рамках стандарта вся медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями оказывается в пяти специализированных центрах, организованных на базе городских стационаров: Городская клиническая онкологическая больница №1, Московская городская онкологическая больница №62, Московский клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова, Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка" и Городская клиническая больница имени С. П. Боткина.