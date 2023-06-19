Россияне будут отдыхать четыре дня на Первомай в 2024 году

Два рабочих дня в конце апреля станут выходными из-за переноса двух выходных с субботы, 27 апреля, и одного выходного с ноябрьских праздников, сообщают "Известия"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ подготовил проект постановления, согласно которому к празднику 1 мая, выпадающему в 2024 году на среду, добавят два выходных дня и воскресенье, 28 апреля, чтобы россияне отдохнули четыре дня подряд при полноценных новогодних каникулах. Об этом в интервью "Известиям" рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам Котякова, в 2024 году на 23 февраля и 8 марта россияне будут отдыхать три дня, потому что праздники выпадают на пятницу. Новогодние каникулы продлятся до 8 января. "А на майские будет два периода - на 1 мая и 9 мая. Причем в этом году 1 мая выпадает на среду", - приводит издание слова министра.

Как уточнили газете в Минтруде, в подготовленном министерством документе отмечается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных с субботы, 27 апреля, и одного выходного дня с ноябрьских праздников. Так, перед выходными к 1 мая будет шестидневная рабочая неделя с последующими четырьмя днями отдыха.